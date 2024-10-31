За время полномасштабной войны в Украине только 1,5% лиц, осужденных за коррупционные преступления, получили наказание в виде лишения свободы.

Об этом свидетельствуют данные от "Опендатабота", которые базируются на информации из Единого государственного реестра коррупционеров.

С начала войны было вынесено около 7 тысяч приговоров. Больше всего случаев коррупции зафиксировано во Львовской, Винницкой и Одесской областях. В 2024 году, с начала года, уже вынесено 1758 приговоров.

Как отметили аналитики, такая тенденция связана с тем, что в начале полномасштабного вторжения представление деклараций для должностных лиц было добровольным, что не позволяло Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) контролировать эту деятельность. В результате, в 98% случаев в этом году преступники получили штрафы, что составляет 1714 приговоров. Только 27 человек, или 1,5% осужденных, были лишены свободы.

Среди регионов Львовская область стала лидером со 172 приговорами (9,8% от общего количества), дальше идет Виннитчина со 151 делом (8,6%), а Одесская область замкнула тройку лидеров со 115 случаями (6,5%).

Аналитики также подчеркнули, что количество приговоров в разных регионах больше отражает эффективность работы судебной системы, чем реальный уровень коррупции.