В Україні влада має намір встановити однаковий підхід до пенсійного забезпечення всіх громадян.

Планується запровадити єдиний підхід до пенсійного забезпечення для всіх, незалежно від професії, після скандалу з масовим отриманням груп інвалідності працівниками прокуратури.

Відповідна ініціатива зареєстрована у парламенті у вигляді проєкту закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань пенсійного забезпечення працівників прокуратури" (№12149).

У зв'язку з цим прокурорів зобов'яжуть повернути надміру виплачені пенсії.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту, у Пенсійному фонді України зареєстровано близько 10,3 мільйона пенсіонерів, середня пенсія яких становить 5,85 тисяч гривень. При цьому 15% пенсіонерів отримують пенсії з інвалідності, що в середньому становить 4,89 тисяч гривень. Натомість, пенсії працівників прокуратури з інвалідністю можуть досягати 60 тисяч гривень і більше.

Згідно з нормами Конституційного Суду, одним із ключових принципів регулювання соціальних відносин є дотримання пропорційності між соціальним захистом населення та фінансовими можливостями країни.

Для забезпечення цього принципу народні депутати пропонують виключити з частини 9 статті 86 закону "Про прокуратуру" положення, що надає право прокурорам з інвалідністю першої або другої групи на пенсію в розмірі 60% від їхньої зарплати за умови наявності страхового стажу роботи в органах прокуратури не менше десяти років.

Якщо ініціативу ухвалять, прокурорам, яким незаконно встановили інвалідність, доведеться повернути державі кошти, навіть до винесення судового рішення стосовно осіб, які "сприяли" встановленню груп інвалідності.

Раніше з'ясувалося, що в Україні існує значна кількість прокурорів з інвалідністю. Наприклад, у Київській міській прокуратурі працює 20 осіб з інвалідністю, що становить 2,87% від загальної кількості прокурорів.

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