В Украине власти намерены установить одинаковый подход к пенсионному обеспечению всех граждан.

Планируется ввести единый подход к пенсионному обеспечению для всех, вне зависимости от профессии, после скандала с массовым получением групп инвалидности работниками прокуратуры.

Соответствующая инициатива зарегистрирована в парламенте в виде проекта закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам пенсионного обеспечения работников прокуратуры" (№12149).

В этой связи прокуроров обязут вернуть излишне выплаченные пенсии.

Согласно пояснительной записке к проекту, в Пенсионном фонде Украины зарегистрировано около 10,3 миллиона пенсионеров, средняя пенсия которых составляет 5,85 тысячи гривен. При этом 15% пенсионеров получают пенсии по инвалидности, что в среднем составляет 4,89 тысячи гривен. В то же время пенсии работников прокуратуры с инвалидностью могут достигать 60 тысяч гривен и более.

Согласно нормам Конституционного Суда одним из ключевых принципов регулирования социальных отношений является соблюдение пропорциональности между социальной защитой населения и финансовыми возможностями страны.

Для обеспечения этого принципа народные депутаты предлагают исключить из части 9 статьи 86 закона "О прокуратуре" положения, предоставляющие право прокурорам с инвалидностью первой или второй группы на пенсию в размере 60% от их зарплаты при наличии страхового стажа работы в органах прокуратуры не менее десяти лет.

Если инициативу примут, прокурорам, которым незаконно установили инвалидность, придется вернуть государству средства даже до вынесения судебного решения в отношении лиц, которые "способствовали" установлению групп инвалидности.

Ранее выяснилось, что на Украине существует значительное количество прокуроров с инвалидностью. К примеру, в Киевской городской прокуратуре работает 20 человек с инвалидностью, что составляет 2,87% от общего количества прокуроров.

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