Компактная и простая в выращивании из семян, петрушка производит питательные листья, узнайте, как вырастить ее на подоконнике в квартире.

Петрушка создает привлекательную окантовку для овощных грядок и хорошо растет в контейнерах в квартире.

Петрушку легко выращивать из семян на подоконнике в квартире, но она может медленно прорастать. Вы можете либо посеять ее на открытом воздухе, где она будет расти, либо посеять в помещении и пересадить на улицу позже.

Петрушку можно выращивать в помещении на солнечном подоконнике.

Ранние посевы петрушки можно высаживать и размещать при температуре 15°C, слегка присыпав семена слоем почвы.

Поставьте петрушку на теплое окно в квартире с доступом света. Избегайте сквозняков или мест, где температура ночью значительно падает.

По мере роста растений поворачивайте горшки с петрушкой в квартире, чтобы они не наклонялись в одну сторону, к свету. Если вы используете лампы для роста растений, установите таймер так, чтобы они работали 14 часов в день.

Разместите лампы немного выше рассады петрушки в квартире, поднимая их по мере роста растений. Если растения петрушки выглядят вытянутыми, переместите лампы ближе.

Если вы видите белые пятна на листьях петрушки, лампы расположены слишком близко. Используйте ножницы, чтобы проредить загущенные рассады.

Поливайте петрушку в квартире слегка раз в день, чтобы почва оставалась влажной, но не мокрой. Если растения начинают выглядеть скученными по мере роста, используйте ножницы, чтобы проредить их.

Круглый год собирайте несколько листьев с каждого растения петрушки, чтобы они быстрее отрастали.

Источник: growjar.

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