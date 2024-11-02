По словам синоптиков, над северо-восточной Европой активизируется циклон, что также повлияет на украинскую погоду.

В выходные, 2-3 ноября, в Украине прогнозируют прохладную, ветреную погоду с местами небольшими дождями, а иногда ожидаются заморозки.

Об этом сообщает Meteoprog.

Прогноз на 2 ноября

По словам синоптиков, над северо-восточной Европой активизируется циклон, что также повлияет на украинскую погоду. В субботу в западных и северных регионах возможны кратковременные дожди. По всей территории Украины ожидаются сильные порывы ветра до 16-21 м/с.

Температура воздуха :

Западные области: +6…+11 °C в течение суток.

Северные области: ночью +7…+12 °C, днем ​​понижение до +5…+10 °C.

Центральные области: +8…+13°C ночью, днем ​​+10…+15°C.

Юг и Крым: ночью +9…+14 °C, днем ​​до +15…+20 °C.

Восточные области: ночью +7…+12 °C, днем ​​+11…+16 °C.

Прогноз на 3 ноября.

В воскресенье, 3 ноября, в Украине ожидается дальнейшее понижение температуры. Осадков не предвидится, однако в некоторых регионах возможны заморозки.

Западные области : ночью и утром местами туман, западный ветер 5-10 м/с. Температура ночью -4…+1°C, днем ​​+4…+9°C.

Северные области : без осадков, будет преобладать переменная облачность. Ветер 7-12 м/с, температура ночью -2…+3°C, днем ​​+2…+7°C.

Центральные области : сухо, сильный ветер с порывами до 7-12 м/с. Температура ночью -1…+4°C, днем ​​+3…+8°C.

Юг и Крым : относительно теплее, ночью +1...+6 °C, днем ​​+6…+11 °C, ожидается северо-западный ветер 7-12 м/с.

восточные области : осадков нет, северо-западный ветер 7-12 м/с. Температура ночью -3…+2°C, днем ​​+3…+8°C.

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