У Києві також можуть бути невеликі дощі, а небо залишиться хмарним, проте температура вдень становитиме близько +12°C.

В Україні ще кілька днів спостерігатиметься тепла і сонячна погода, проте згодом небо стане більш хмарним.

Такий прогноз зробила синоптикиня Наталка Діденко.

Діденко зазначила, що в найближчі дні українцям варто очікувати збільшення хмарності, а також рекомендує запастися вітаміном D.

"Дорогі українці, сьогодні нас радує багато сонця та тепла. Завтра тепло ще збережеться, але сонця стане менше," — зазначила вона.

На заході України, а також у Вінницькій, Черкаській, Житомирській, Київській та Чернігівській областях можливі невеликі локальні дощі, в той час як на решті території опадів не передбачено.

Температура вдень коливатиметься в межах +12..+17°C, однак на північному сході буде прохолодніше — +9..+12°C. На 30 жовтня очікується, що температура в Україні залишиться комфортною: +12..+17°C на більшій частині території, і +9..+12°C на північному сході.

У Києві також можуть бути невеликі дощі, а небо залишиться хмарним, проте температура вдень становитиме близько +12°C.

Коли чекати похолодання в Україні?

Діденко попередила про поступове похолодання, яке охопить всі регіони країни.

"У другій половині тижня очікується посилення північного вітру до штормових поривів. Будьте обережні! Відчутне похолодання прийде 2-3 листопада, тому комунальникам варто підготуватися," — додала синоптикиня.

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