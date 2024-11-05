В апреле обвиняемый получил официальное предупреждение от начальника местного центра комплектования с требованием явиться на ВЛК, но не выполнил это требование.

Мукачевский горрайонный суд рассматривал дело военнообязанного, проигнорировавшего повестку в территориальный центр комплектования и не прошедшую военно-врачебную комиссию.

Приговор по этому делу опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, в апреле обвиняемый получил официальное предупреждение от начальника местного центра комплектования с требованием явиться на ВЛК, но не выполнил это требование. Поэтому ему было предъявлено обвинение за уклонение от военного учета. Прокурор просил рассматривать дело по упрощенной процедуре. Также в обвинительный акт добавили заявление, в котором было указано, что обвиняемый признает вину.

Суд признал мужчину виновным и обязал его заплатить штраф в размере 5100 гривен.

Ранее Politeka также писала Минобороны, не хотело выплачивать деньги семье погибшего военного. Боец, чья семья требовала эти выплаты, погиб еще в 2015 году, однако до 2021 года он считался пропавшим без вести. Родственники оспорили решение Министерства обороны в суде.

Суд признал, что отказ в выплатах был неправомерным, поскольку по истечении 2021 года истец не был осведомлен о смерти мужчины и о его праве на получение помощи.

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