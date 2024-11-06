Чтобы подкормить землю в ноябре можно использовать следующие удобрения: гранулированные органические удобрения.
Чем подкормить землю в ноябре:
Корни, пока почва не достигнет и не превысит 10°C, не способны поглощать жидкие растворы, поэтому они будут резервными веществами, которые будут питать растение в этот холодный период ранней весны.
По этой причине внесение удобрений в землю в ноябре и в зимние месяцы может быть не совсем полезным. Однако они полезны, если их вносить в осенние месяцы, в моменты, когда растения все еще активны и запасают элементы, именно для поддержки первых фаз весеннего пробуждения.
Можно использовать следующие удобрения, чтобы подкормить землю в ноябре - гранулированные органические удобрения.
При подкормке земли в ноябре следует избегать внесения обычных азотных удобрений , которые полезны для поддержания активной фотосинтетической деятельности, но могут удлинить вегетационный цикл растения, поскольку они придают силу молодым ветвям, задерживая их одревеснение, что может привести к повреждению в случае внезапных и ранних заморозков.
Можно вносить подкормку земли в ноябре каждые два года максимальные взносы, равные примерно 80-100 кг зрелого коровьего навоза , находящегося на одном оливковом дереве, или в количестве 250-300 центнеров на гектар.
Навоз увеличивает органическое вещество почвы, обеспечивает хорошее количество питательных веществ, таких как азот, калий, фосфор, магний, кальций, сера, железо, марганец, цинк, медь и бор .
Навоз постепенно высвобождает микроэлементы, что дает соответствующие преимущества для роста растений, ограничивает потери за счет вымывания или вымывания питательных веществ, улучшает структуру почвы и удержание воды.
Источник: olivonews.
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