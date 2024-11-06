Зеленый лук отлично подходит для выращивания на подоконнике, так как его корни не растут очень глубоко, и растения можно собирать любого размера.

Для того, чтобы быстро вырастить зеленый лук на подоконнике, Вам понадобится горшок или мешок с хорошим дренажем, чтобы избежать гниения луковиц.

Как быстро вырастить зеленый лук на подоконнике?

Выберите высококачественную почвенную смесь для выращивания лука на подоконнике с высоким содержанием органических веществ.

Вам нужно будет поставить горшок с зеленым луком на окно, выходящее на юг, которое получает много солнечного света.

В качестве альтернативы вы можете приобрести хорошее освещение для выращивания лука на подоконнике.

Зеленый лук на подоконнике, как правило, довольно вынослив, но, как и у любой культуры, у него есть свои признаки стресса, на которые следует обращать внимание!

Слишком жарко или слишком холодно: если края листьев зеленого лука на подоконнике начинают коричневеть и немного хрустеть — это ваш урожай пытается сказать вам, что ему слишком жарко! Попробуйте переместить контейнер с ним в более затененное место.

Слишком мало воды приведет к сухим, хрустящим листьям лука, а слишком много может привести к размоканию лука с вялыми листьями.

Ваш зеленый лук на подоконнике замер? Иногда это может быть проблемой. Это может быть результатом довольно многих различных факторов — проблемы с поливом, недостаток солнечного света, качество почвы.

Источник: sowtrueseed.

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