Эксперты подробно рассказали о способах, которые могут решить вашу проблему с подключением и вернуть вас в сеть, если на вашем телефоне не работает Wi-Fi.

Узнайте, что делать, если на телефоне не работает Wi-Fi:

Находится ли ваш Wi-Fi-роутер в зоне действия сети. Если ваш Wi-Fi-роутер находится слишком далеко, скорее всего, у вас возникнут трудности с подключением к сети и Wi-Fi на телефоне не будет работать.

А если вам удастся подключиться, то работать Wi-F может не очень хорошо, так как сигнал, скорее всего, будет слабым.

Достигнуто ли ограничение по количеству устройств на вашем маршрутизаторе.

Это может быть проблемой, поскольку разные маршрутизаторы имеют разные ограничения устройств.

Чтобы решить проблему, если на телефоне не работает Wi-Fi - перезагрузите телефон.

Это всегда один из первых советов по устранению неполадок, которые мы рекомендуем, и это быстрое и простое решение, которое вам стоит попробовать.

Как перезагрузить телефон Android:

Нажмите одновременно боковую кнопку и кнопку увеличения громкости.

Нажмите «Перезагрузить».

Проверьте настройки подключения, если на вашем телефоне не работает Wi-Fi.

Если ваш телефон не подключается к Wi-Fi, вам следует проверить, включен ли Wi-Fi вообще. Возможно, вы по ошибке забыли включить его или выключили. К счастью для вас, это легко исправить.

Как включить Wi-Fi на Android:

Перейдите в приложение «Настройки»

Открытая сеть и интернет.

Нажмите на «Интернет».

Убедитесь, что Wi-Fi включен.

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