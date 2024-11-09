В Одессе таксист отказался говорить с клиенткой на украинском, заявив, что он "русский".

В Одессе таксист общался с клиентками на русском языке, что вызвало у одного из них недовольство – она сняла видео и отметила, что, по ее мнению, водитель нарушает закон.

На это таксист ответил, что он "русский". Об этом говорится в Телеграмм-канале " Новости Одессы ".

На видео видно, как таксист общается с клиенткой на русском языке, спрашивая, где остановить машину. В ответ пассажирка отвечает на украинском и спрашивает, почему водитель не использует государственный язык.

"А я русский, дальше что", – ответил водитель.

Клиентка также поинтересовалась, есть ли у водителя российский паспорт, на что он ответил, что у него есть украинский. Она отметила, что водитель нарушает Закон №2704 о функционировании украинского языка, после чего таксист заявил, что находится в своей машине.

В соцсетях сообщили, что активисты уже обратились в компанию, чтобы та проверяла своих работников на знание украинского языка.

В комментариях украинцы поддержали женщину, хотя частей встала на защиту русского языка. Однако трудно определить писали - это украинцы, или это были россияне - ведь такие комментарии писали исключительно на русском языке:

"Они все в Одессе общаются на русском, а некоторые даже спокойно включают музыку на вражеском языке", "Ждут решка, гнеды. Девушка молодец", "Девушка молодец", "Снова все пророссийское в Одессе почему-то я не удивлен".

Напомним, что в октябре 2024 года в Украине было составлено 216 протоколов за нарушение Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», что в 1,7 раза больше, чем за весь 2023 год.

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