Украинцы могут существенно сэкономить на оплате электроэнергии, сэкономив более 430 грн. в месяц, и это абсолютно легально.
Для этого достаточно установить двухтарифный счетчик «день-ночь», обратившись к поставщику электроэнергии.
Суть двухзонного счетчика состоит в том, что он различает два тарифных периода в зависимости от времени суток.
- Ночной тариф действует с 23:00 до 7:00 и вдвое дешевле дневного (2,16 грн/кВт*ч).
- Дневной тариф – это стандартная цена 4,32 грн/кВт*ч.
Таким образом, использование электроэнергии ночью значительно снижает расходы по оплате счета.
Двухзонный счетчик можно приобрести либо у поставщика электроэнергии, либо купить самостоятельно в магазине. Стоимость счетчика в 2024 году колеблется от 3000 до 5000 грн в зависимости от модели. Однако перед покупкой важно уточнить в компании, какие модели подходят для вашей системы.
Чтобы установить двухтарифный счетчик, нужно:
- Подать заявку на изменение тарифа, предъявив паспорт, ИНН и договор на поставку электроэнергии.
- Оплатить услугу установки счетчика и получить перечень сертифицированных моделей.
- Купить счетчик у поставщика или самостоятельно.
- Вызвать мастера для установки новой модели, которая распломбирует старый счетчик и установит новый, а также опломбирует его.
Для примера: если семья из трех человек, которая пользуется электроплитой и бойлером, потребляет 300 кВтч в месяц, без двухтарифного счетчика весь объем электроэнергии будет оплачиваться по дневному тарифу (4,32 грн/кВт час), что даст сумму в 1296 грн.
Установив двухзонный счетчик и переместив часть потребления на ночное время, можно значительно снизить платеж, сэкономив более 430 грн в месяц.
Источник: OBOZ.UA.
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