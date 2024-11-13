Украинцам рассказали, что можно значительно снизить платеж, сэкономив более 430 грн в месяц.

Украинцы могут существенно сэкономить на оплате электроэнергии, сэкономив более 430 грн. в месяц, и это абсолютно легально.

Для этого достаточно установить двухтарифный счетчик «день-ночь», обратившись к поставщику электроэнергии.

Суть двухзонного счетчика состоит в том, что он различает два тарифных периода в зависимости от времени суток.

Ночной тариф действует с 23:00 до 7:00 и вдвое дешевле дневного (2,16 грн/кВт*ч).

действует с 23:00 до 7:00 и вдвое дешевле дневного (2,16 грн/кВт*ч). Дневной тариф – это стандартная цена 4,32 грн/кВт*ч.

Таким образом, использование электроэнергии ночью значительно снижает расходы по оплате счета.

Двухзонный счетчик можно приобрести либо у поставщика электроэнергии, либо купить самостоятельно в магазине. Стоимость счетчика в 2024 году колеблется от 3000 до 5000 грн в зависимости от модели. Однако перед покупкой важно уточнить в компании, какие модели подходят для вашей системы.

Чтобы установить двухтарифный счетчик, нужно:

Подать заявку на изменение тарифа, предъявив паспорт, ИНН и договор на поставку электроэнергии.

Оплатить услугу установки счетчика и получить перечень сертифицированных моделей.

Купить счетчик у поставщика или самостоятельно.

Вызвать мастера для установки новой модели, которая распломбирует старый счетчик и установит новый, а также опломбирует его.

Для примера: если семья из трех человек, которая пользуется электроплитой и бойлером, потребляет 300 кВтч в месяц, без двухтарифного счетчика весь объем электроэнергии будет оплачиваться по дневному тарифу (4,32 грн/кВт час), что даст сумму в 1296 грн.

Установив двухзонный счетчик и переместив часть потребления на ночное время, можно значительно снизить платеж, сэкономив более 430 грн в месяц.

Источник: OBOZ.UA.

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