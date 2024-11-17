Ее сын Александр, военный из Солобковецкой общины, вернулся домой после 30 месяцев невыносимого ожидания.

Как пишет Общественное, Александр попал в плен в апреле 2022 года во время обороны Мариуполя. После этого связь с ним была потеряна, и семья переживала страшные месяцы неизвестности.

"Чрезвычайно тяжелым был для нас период, когда Саша наш был в Мариуполе, была постоянная тревога. Всегда смотрели, был ли он в сети, ждали по несколько дней тех дорогих звонков. Еще тяжелее стало, когда он попал в плен", - говорит мать. Александра.

Когда мужчина попал в плен, его семья осталась наедине с болью и страхом. Они пытались найти хоть какую-то информацию об Александре, и однажды увидели его фото, сделанное при содержании в плену.

"На это невозможно было спокойно смотреть. Я никогда не забуду эти глаза", - смущенно вспоминает мать.

Трогательную роль в поддержке семьи играл маленький внук Ольги.

"Захарчик - наш маленький ангелочек, ему исполнилось два года и три месяца. Он, когда был поменьше, смотрел на фотографии папы, и говорил: "Папа, папа", показывал пальчиком", - рассказывает женщина.

18 октября, во время очередного обмена, Александр наконец-то вернулся домой вместе с 94 другими украинцами. Впервые после долгих месяцев разлуки Александр увидел сына и родных. После плена Александр вместе с другими украинскими бойцами проходил реабилитацию.

Источник: Общественное .

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