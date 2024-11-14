С началом отопительного сезона 2024-2025 годов Пенсионный фонд Украины (ПФУ) автоматически провел перерасчет субсидий, однако, не всем.

Заявление на получение субсидии необходимо подавать тем, кто оформляет ее впервые или в случае изменений в составе семьи, имущественном состоянии или социальном статусе.

Об этом сообщил департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Для тех, кто уже получает субсидию, автоматический перерасчет производится без необходимости повторного обращения. Также Правительство online подготовило краткую видеоинструкцию, объясняющую, кто и как может оформить субсидию.

С началом отопительного сезона 2024-2025 годов Пенсионный фонд Украины (ПФУ) автоматически провел перерасчет субсидий для тех граждан, которые уже получали эту помощь раньше. Учитывая рост расходов на отопление, размер субсидий был увеличен для компенсации дополнительных расходов.

Необходимо подать заявление в следующих случаях:

Для новых заявителей , ранее не получавших субсидию и планирующих оформить ее впервые.

, ранее не получавших субсидию и планирующих оформить ее впервые. Гражданам, которые имели задолженность за коммунальные услуги, по которой им было отказано в субсидии в предыдущем периоде, но погасившие или реструктуризированные долги.

за коммунальные услуги, по которой им было отказано в субсидии в предыдущем периоде, но погасившие или реструктуризированные долги. Если произошли изменения в имущественном состоянии , например, приобретение квартиры, автомобиля или земельного участка.

, например, приобретение квартиры, автомобиля или земельного участка. Если изменился состав семьи (кто переехал жить отдельно или уехал за границу).

(кто переехал жить отдельно или уехал за границу). В случае изменения социального статуса или перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг.

Субсидия назначается если сумма счетов за коммунальные услуги превышает определенный обязательный платеж, который рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства на основе его доходов.

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