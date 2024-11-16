В Укрэнерго отметили, что есть 5 простых способов экономить электроэнергию без особого труда.

Экономия электроэнергии помогает предотвратить перегрузку энергосистемы и избежать возможных аварий – важно помнить, что чем выше мощность прибора, тем больше энергии он потребляет.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", подчеркнув, что существует несколько простых способов экономить электроэнергию, не прилагая значительных усилий.

Выключайте приборы из розетки , когда они не используются. Даже когда техника находится в спящем режиме, она все равно потребляет энергию.

Кипятите только необходимое количество воды . Это сэкономит не только время и деньги, но и позволит снизить нагрузку на энергосистему.

Стиральные и посудомоечные машины запускайте только полностью загруженными. Желательно делать это в ночное время, когда потребление электроэнергии на уровне пика падает. Также полезно выбирать приложения с низкой температурой.

Используйте энергосберегающие лампочки и выключайте свет в пустых комнатах. Заряжайте смартфоны, ноутбуки и другие устройства в ночное время, когда потребление электричества снижается.

Избегайте одновременного использования нескольких мощных приборов в часы пик, с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00.

Между тем, в Минэнергетики отметили, что экономия электроэнергии важна для стабилизации энергоснабжения и балансировки энергосистемы. Это также поможет снизить продолжительность отключений.

"Особенно важно уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы, в частности, вечером с 17:00 до 22:00. Промышленных потребителей призываем максимально использовать импорт, чтобы избежать отключений и усилить устойчивость энергосистемы", — сообщили в министерстве.

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