Обязательно следуйте простым, но рабочим советам экспертов, чтобы отключить прослушку на телефоне.
Как отключить прослушку на телефоне Android:
Если у вас есть Samsung, Xiaomi или любое устройство Android, скорее всего, ваши приложения тайно шпионят за вами и возможно даже прослушивают.
Всякий раз, когда вы разрешаете приложению на телефоне использовать микрофон, вы также даете ему разрешение на доступ к вашим видео и звонкам.
Вы можете этого не замечать, но вы можете сделать что-то, чтобы положить конец прослушке.
Чтобы отключить прослушку, сначала зайдите в настройки вашего телефона.
Затем нажмите «Приложения». После этого нажмите «Диспетчер приложений».
Прокрутите вниз до приложения. Мы предлагаем просмотреть наиболее часто используемые приложения, включая Facebook, Instagram и другие.
Нажмите «Разрешения» и отключите микрофон.
Следует отметить, что у телефонов разные меню настроек.
Как отключить прослушку на телефоне iPhone?
Шаги проще для телефонов iPhone с iOS по сравнению со смартфонами Android. Требуется всего три шага, чтобы избежать нежелательного прослушивания приложений на вашем устройстве.
Для начала откройте приложение «Настройки» на вашем телефоне iPhone.
Нажмите «Конфиденциальность и безопасность».
Наконец, нажмите «Микрофон» и отключите приложения, которым вы разрешаете доступ к микрофону.
Источник: techtimes.
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