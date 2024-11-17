Если вы беспокоитесь о том, что приложения вторгаются в ваше безопасное пространство, вы можете попробовать отключить прослушку на телефоне.

Обязательно следуйте простым, но рабочим советам экспертов, чтобы отключить прослушку на телефоне.

Как отключить прослушку на телефоне Android:

Если у вас есть Samsung, Xiaomi или любое устройство Android, скорее всего, ваши приложения тайно шпионят за вами и возможно даже прослушивают.

Всякий раз, когда вы разрешаете приложению на телефоне использовать микрофон, вы также даете ему разрешение на доступ к вашим видео и звонкам.

Вы можете этого не замечать, но вы можете сделать что-то, чтобы положить конец прослушке.

Чтобы отключить прослушку, сначала зайдите в настройки вашего телефона.

Затем нажмите «Приложения». После этого нажмите «Диспетчер приложений».

Прокрутите вниз до приложения. Мы предлагаем просмотреть наиболее часто используемые приложения, включая Facebook, Instagram и другие.

Нажмите «Разрешения» и отключите микрофон.

Следует отметить, что у телефонов разные меню настроек.

Как отключить прослушку на телефоне iPhone?

Шаги проще для телефонов iPhone с iOS по сравнению со смартфонами Android. Требуется всего три шага, чтобы избежать нежелательного прослушивания приложений на вашем устройстве.

Для начала откройте приложение «Настройки» на вашем телефоне iPhone.

Нажмите «Конфиденциальность и безопасность».

Наконец, нажмите «Микрофон» и отключите приложения, которым вы разрешаете доступ к микрофону.

Источник: techtimes.

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