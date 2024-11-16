По данным таможни, за 10 месяцев 2024 импорт увеличился на 8% до 6,1 млрд долларов, потому чтобі сэкономить готовятся к импортозамещению продуктов.

В структуре госзакупок большую часть составляют импортные пищевые продукты – поэтому Украина начнет отказываться от многих импортных продуктов.

Об этом сообщил глава Минагрополитики Виталий Коваль. Он также рассказал, что первым исчезнет с полочек украинских магазинов.

По данным таможни, за 10 месяцев 2024 экспорт продовольствия из Украины вырос на 15% до 20,3 млрд долларов, импорт увеличился на 8% до 6,1 млрд долларов. Как отметил Виталий Коваль, в Украине начинается политика импортозамещения в сфере продовольствия.

Первым, что начнет исчезать из магазинов – это импортная рыба. Так, министр выделил рыбу, которая преимущественно импортируется для снабжения государственных структур. В прошлом году на закупку таких товаров, как хек, пангасиус и другие виды рыб было потрачено почти 40 миллиардов гривен. Коваль подчеркнул, что в рационе лиц, закупающих продукты за государственные средства, должна быть украинская рыба.

Напомним, что цены на продукты в Украине продолжают расти из-за аномальной жары и дефицита дождей, что особенно влияет на хлеб, мясо и овощи. Ученые прогнозируют, что к концу осени цены на основные продукты, в том числе хлеб, мясо и крупы, могут вырасти на 3-7%.

Цены на овощи борщового набора, в частности, картофель, морковь и капусту, уже выросли, а цена на яблоки и виноград может подняться до 7% в ноябре.

Импортные фрукты, такие как апельсины, лимоны, мандарины и бананы, будут оставаться дорогими с ценами, которые могут достичь 100 гривен за килограмм.

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