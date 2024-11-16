Мысль о том, что кто-то следит за вами через камеру телефон, вызывает беспокойство даже если вы не параноик.

Камера вашего телефона — это главный инструмент слежки, цифровая конфиденциальность — это не данность - это то, с чем вам нужно бороться на постоянной основе.

Вот некоторые из наиболее распространенных признаков того, что ваш телефон заражен шпионским ПО и через камеру за вами следят:

Странная активность камеры телефона. Камера вашего телефона ведет себя странно? Если камера вашего телефона включается сама по себе , это означает, что она используется, когда не должна.

Вы можете попытаться сделать снимок или подключиться к видеозвонку и получить сообщение об ошибке, в котором говорится, что ваша камера на телефоне уже используется. Вы также можете найти на своем устройстве фотографии или видео, которые вы не помните, как делали.

Фоновая активность приложения на телефоне. Шпионское ПО низкого уровня часто достаточно легко обнаружить — оно может выглядеть как приложение, работающее в фоновом режиме.

Более сложное шпионское ПО на телефоне не проявит себя так легко. Если вы проверите активность фоновых приложений на своем телефоне, вы все равно можете заметить незнакомые приложения или подозрительную активность.

Перейдите в настройки использования батареи или экранного времени, чтобы проверить, какие приложения наиболее активны на вашем телефоне.

Освещение камеры на телефоне.

Если индикатор камеры или фонарик включаются сами по себе, это вызывает большую озабоченность и означает, что камера активна и через нее могут следить. Однако опытные хакеры могут использовать камеру, не включая свет. Если вы не видите этот знак, это не обязательно означает, что вы вне опасности.

Чрезмерное использование данных телефона.

Чрезмерное использование данных на вашем телефоне — красный флаг, что за вами следят через камеру. Шпионское ПО молча собирает и загружает ваши данные без вашего ведома или согласия. Это вызывает аномальный всплеск потребления данных, но вы не заметите этого, пока не проверите.

Источник: cyberghostvpn.

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