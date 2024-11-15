16 ноября по новому церковному календарю вспоминают одного из 12 апостолов Христа Левия Матфея.

Церковный праздник 16 ноября по новому календарю, 29 ноября по старому - день памяти апостола Левия Матфея, автора Евангелия от Матфея.

Какой праздник по церковному календарю 16 ноября: апостола Матвея .

По новому церковному календарю 16 ноября – святого апостола Матфея. Святой апостол Матфей был одним из двенадцати апостолов, избранных Иисусом Христом, чтобы быть его учениками и последователями.

Какой праздник 16 ноября по народному календарю: Матвеев день

В народном календаре - Матвеев день. Наши предки говорили: «На Матвея и зима потеет».

Издавна 16 ноября наблюдается дождь и чем сильнее потеплело, тем строже будет грядущая зима.

16 ноября дует сильный и порывистый ветер, по этой причине день называли «отродуем».

Что нельзя делать в церковный праздник 16 ноября:

На Матвея нельзя делать тяжелую работу, ругаться, злословить.

Запрещено выходить из дома без особой надобности и желательно избегать людных мест.

Нельзя отказывать человеку, который постучал вам в дом, но потом перекрестите порог и входную дверь.

Народные приметы на 16 ноября:

Если в этот день выпал снег – он пролежит до весны.

Чем теплее погода 16 ноября, тем холоднее будет зима.

16 ноября в небе низко плывут тучи - значит ждите холода.

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