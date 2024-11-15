Церковный праздник 16 ноября по новому календарю, 29 ноября по старому - день памяти апостола Левия Матфея, автора Евангелия от Матфея.
Какой праздник по церковному календарю 16 ноября: апостола Матвея .
По новому церковному календарю 16 ноября – святого апостола Матфея. Святой апостол Матфей был одним из двенадцати апостолов, избранных Иисусом Христом, чтобы быть его учениками и последователями.
Какой праздник 16 ноября по народному календарю: Матвеев день
В народном календаре - Матвеев день. Наши предки говорили: «На Матвея и зима потеет».
Издавна 16 ноября наблюдается дождь и чем сильнее потеплело, тем строже будет грядущая зима.
16 ноября дует сильный и порывистый ветер, по этой причине день называли «отродуем».
Что нельзя делать в церковный праздник 16 ноября:
На Матвея нельзя делать тяжелую работу, ругаться, злословить.
Запрещено выходить из дома без особой надобности и желательно избегать людных мест.
Нельзя отказывать человеку, который постучал вам в дом, но потом перекрестите порог и входную дверь.
Народные приметы на 16 ноября:
Если в этот день выпал снег – он пролежит до весны.
Чем теплее погода 16 ноября, тем холоднее будет зима.
16 ноября в небе низко плывут тучи - значит ждите холода.
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