Таро может дать понимание и направление в жизни, когда мы больше всего в этом нуждаемся, узнайте гороскоп на 18 ноября для каждого знака зодиака.

Гороскоп Таро для каждого знака зодиака на 18 ноября, найдите ответ на животрепещущий вопрос.

Каждая карта Таро полна богатого символизма, который помог многим, искавшим ответ или решение во время чтения Таро или гороскопа.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп по картам Таро для вашего знака зодиака на 18 ноября.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Десятка Жезлов

Перестань стремиться, Овен. То, что в жизни предназначено для тебя, придет к тебе естественным образом.

Вам просто нужно быть самим собой и усердно работать над тем, к чему вы одарены, и вдруг Вселенная пойдет вам навстречу, направляя вас к вашей судьбе.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Повешенный

Ждать, пока кто-то решит, хочет ли он быть с тобой, — пустая трата драгоценного времени. Если человек хочет любить тебя, он будет любить.

Вы должны любить себя. Так что вместо того, чтобы сидеть у телефона и проверять, не пришло ли вам сообщение или звонок, живите своей жизнью. Они придут к вам, если им суждено быть.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Король Жезлов

Страсть — это соль жизни, Близнецы. Чувство мотивации не всегда приходит тогда, когда хочется.

В те моменты, когда ваше сердце не в том, что вы делаете, вам нужно упереться пятками и сделать тяжелую работу. В конце концов, ваше желание догонит действие.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Паж Кубков

Вы чувствуете себя закрытыми для любви? Когда ваше сердце насторожено, вам может быть трудно чувствовать тот же уровень сострадания, который вы обычно испытываете.

Пришло время освободиться от боли и печали, которые вы испытывали в прошлом, и позволить себе снова испытывать эмоции.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Рыцарь Мечей

Ты только начинаешь, Лев. В начале пути ты не увидишь проявления того, что надеешься найти.

Корни начинают расти под землей. Продолжайте поливать и ухаживать за своим садом с любовью. В свое время вы увидите плоды своего труда!

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Башня

Возможно, вы были застигнуты врасплох внезапным появлением проблемы, но зачастую тревожные сигналы начинают проявляться еще до того, как вы осознаете всю ситуацию.

Когда вы оглядываетесь назад, используйте этот опыт как возможность учиться на своих ошибках. Вы могли бы подготовиться по-другому, если бы распознали знаки раньше.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Семерка Кубков

Пришло время влюбиться, Весы. Вы желаете любви, которая унесет вас в какую-то страну фантазий.

Вы хотите, чтобы вас сбивали с ног и чтобы в чьих-то объятиях мир словно остановился.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов

Вы готовы окунуться в новые отношения, потому что вам волнительно найти человека, который вам нравится.

Возможно, вы сейчас не мыслите логически. Все ваши эмоции выплескиваются наилучшим образом. Это может плохо кончиться, но часть вас не волнует. Сейчас вы развлекаетесь.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Двойка Мечей

Слишком много вариантов, Стрелец. Есть выбор и еще выбор.

С появлением Интернета может показаться ошеломляющим, сколько возможностей для вас есть, чтобы начать новое хобби, найти другую карьеру или даже вернуться в школу. Чего вы действительно хотите достичь? Начните с этого.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Император

В это время года все на грани. С приближением праздников и ростом стоимости жизни мысли о том, насколько все может стоить дорого, могут вызывать стресс.

Вы можете чувствовать давление, заставляющее вас покупать вещи, которые вы не можете себе позволить, и это может заставить вас почувствовать себя Скруджем. Дайте себе время перегруппироваться и обдумать истинное значение сезона.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Четверка Пентаклей

Вам нужна стабильность и безопасность, Водолей. Нет ничего плохого в желании того, что делает жизнь лучше. Хотя вы можете не получить этого от другого человека через отношения. Это то, что вам нужно будет дать себе.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Мир

Удача находит вас там, где вы находитесь. Удача — это дар, поэтому, когда вам предоставляется возможность испытать что-то прекрасное, улыбнитесь и цените момент таким, какой он есть. Вы благословенны!

Последние новости Украины:

Камни знаков Зодиака и их значение: узнайте, что принесет вам удачу.

Какие знаки зодиака легко влюбляются: кого назвали астрологи.

Астролог испугал прогнозом войны в Украине в 2024-м: наступление еще на три области.