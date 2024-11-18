В ноябре цены на яйца в Украине выросли на 40% по сравнению с октябрем, когда повышение составило 12,3%.

На сегодня средняя стоимость десятка яиц составляет 66,63 грн, согласно данным Минфина. Как объясняют эксперты в комментарии СМИ, цены на яйца в разных торговых сетях растут, и это повышение может продлиться до новогодних праздников.

На оптовом рынке "Шувар" средняя цена десятка куриных яиц составляет 58,50 грн, что на 58% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда цена была 37 грн.

Резкое повышение стоимости яиц в Украине в этом сезоне обусловлено несколькими факторами, объясняет Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга рынка "Шувар". В частности, цены повлияли на подорожание кормов для птицы и сезонное снижение продуктивности кур осенью.

"70% стоимости яйца составляет стоимость комбикорма, а это – кукуруза. Как только она подорожала, это сразу отразилось на яйцах. Их цена выросла на 20% только за последний месяц", - отметил экономист Олег Пендзин.

Рост цен на яйца был заметен уже в осенне-зимний период 2022-2023 годов, когда стоимость десятка яиц достигла 65 грн. По словам экспертов, сейчас ожидается временное стабильное плато, но с 15 декабря цены снова начнут расти.

Сейчас средняя цена десятка яиц по Украине составляет 63-64 грн, а в крупных супермаркетах — до 70 грн. Прогнозируется, что цена еще может вырасти на 10%, но в целом повышение не ожидается. В то же время, домашние яйца сейчас стоят 90-95 грн за десяток.

Тарас Высоцкий, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия, заявил, что в октябре производство яиц снизилось на 5% по сравнению с прошлым годом, что также повлияло на повышение цен. По его словам, обычно цены на яйца самые высокие в начале ноября, после чего они стабилизируются и снижаются.

Источник: РБК-Украина.

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