В случае потери SIM-карты "Киевстар", ее повреждения или блокировки после неправильного ввода PUK-кода у абонентов есть несколько вариантов, как восстановить свой номер.

После обновления SIM-карты "Киевстар" вы не потеряете деньги на счете, подключенный тариф и дополнительные услуги.

Первый вариант – посетить любой магазин "Киевстар", где сотрудники помогут вам восстановить свой номер. Стоимость негарантийной замены SIM-карты – 50 гривен. Но если вам нужно заменить старую SIM на USIM(4G), это сделают бесплатно.

Второй вариант – это самостоятельное восстановление номера. Для этого на официальном сайте "Киевстар" нужно приобрести Smart SIM, стоимость которой составляет 100 гривен, ее доставят "Новой почтой" в отделение или почтомат, или курьером по вашему адресу.

Вставляем Smart SIM в свой телефон и сразу для активации карты набираем *111#.

Далее, чтобы восстановить старый номер, отправляем запрос *245*380(ХХ)XXXXXXX*YYYYYY#, где нужно указать свой номер телефона, а YYYYYY – это либо 8-значный PUK1 старой SIM, либо 19-значный ICC.

В "Киевстар" отмечают, что после этого ваш старый номер будет восстановлен в течение семи часов, об этом известят с помощью SMS. На этот период вам будет бесплатно предоставлено 100 минут для звонков на "Киевстар", а также 100 МБ Интернета. Остаток можно проверить, набрав *115#.

Важно: самостоятельное восстановление номера не доступно для зарегистрированных абонентов с тарифами предоплаты или для владельцев эксклюзивных номеров, им придется обратиться в магазин "Киевстар".

При этом в магазине "Киевстар", если вы абонент предоплаты и ваш номер зарегистрирован, для замены SIM вам придется показать сотруднику свой паспорт гражданина Украины.

Другие детали по поводу восстановления SIM-карты можно узнать на официальном сайте "Киевстар".

Последние новости Украины:

Как защитить телефон от взлома: специалисты назвали действенные и простые способы.

Как подготовить смартфон и технику к отключениям света: украинцам дали полезные советы.

Что делать, если человек подавился: эксперты рассказали, как предоставить первую помощь.