В телекоммуникационной компании "Киевстар" объяснили, какой срок действия мобильных номеров, и что делать абонентам, чтобы их номер не заблокировали.

Срок действия мобильного номера "Киевстар" в целом не ограничен, но только если абонент будет выполнять определенные условия.

При этом ситуация отличается для абонентов предоплаты и контракта.

Как сообщается на официальном сайте "Киевстар", для абонентов с тарифами предоплаты срок действия номера автоматически продлевается на 365 дней после того, как было выполнено по крайней мере одно из этих условий:

любой входящий, исходящий или переадресованный вызов ненулевой длительности (не учитываются только вызовы, полученные на "Автоответчик");

исходящий вызов на бесплатные номера (например, 465 или начинающиеся на 0800);

входящее SMS от ПриватБанка (с номера 0920003700);

пополнение счета (на любую сумму и любым способом);

оплата за пакеты услуг (минуты/SMS/интернет);

платная интернет-сессия, SMS или USSD-запрос.

Для контракта срок, после которого оператор может остановить оказание услуг, гораздо более короткий – это происходит после того, как абонент не пользуется услугами связи (из того же списка выше) более 60 дней.

Кроме того, на официальной странице "Киевстар" в Facebook абонентка поинтересовалась, через какое время после окончательной блокировки номера, которым не пользовались, его выставляют на продажу. Представитель "Киевстар" пояснил, что конкретной информации, когда номер появится в продаже, нет, но за этим можно следить в Интернет-магазине компании.

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