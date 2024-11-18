В компании Киевстар рассказали, как и при каких условиях может произойти временная приостановка обслуживания номера.

Обслуживание мобильного номера "Киевстар" по любому тарифу, хоть предоплаты, хоть контракта, можно временно приостановить.

Абонент может подать заявку на приостановку обслуживания номера на период до шести месяцев с возможностью его возобновления. Пока номер будет отключен, денежные средства останутся на счете, а плата за тариф и подключенные услуги сниматься не будет.

Подать заявку можно любым удобным способом: в онлайн-чате на официальном сайте "Киевстар", по номеру 466, в ближайшем магазине оператора или для контрактных абонентов – в приложении "Мой Киевстар".

На приостановку, а затем и возобновление обслуживания номера уйдет всего 15-30 минут. Если вы абонент предоплаченной связи, услуга будет бесплатной, если контрактной – 10 гривен в месяц.

Вам нужно будет указать причину приостановки обслуживания номера:

если из-за потери телефона или SIM-карты – ваш номер не будет регистрироваться в сети, то есть звонки и любые другие активности будут недоступны;

по другой причине – номер будет регистрироваться в сети и абоненту будет доступен ряд услуг: звонки в экстренные службы, звонки на номера справочной службы Киевстар, а также входящие SMS.

Для восстановления номера, который был приостановлен из-за потери SIM, следует обратиться в ближайший магазин "Киевстар" с документами (или "Дія"), или, если вы за границей, через онлайн-чат. Приостановленный по другим причинам номер, можно также восстановить через "Мой Киевстар" по номерам 466 или 477.

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