Обслуживание мобильного номера "Киевстар" по любому тарифу, хоть предоплаты, хоть контракта, можно временно приостановить.
Абонент может подать заявку на приостановку обслуживания номера на период до шести месяцев с возможностью его возобновления. Пока номер будет отключен, денежные средства останутся на счете, а плата за тариф и подключенные услуги сниматься не будет.
Подать заявку можно любым удобным способом: в онлайн-чате на официальном сайте "Киевстар", по номеру 466, в ближайшем магазине оператора или для контрактных абонентов – в приложении "Мой Киевстар".
На приостановку, а затем и возобновление обслуживания номера уйдет всего 15-30 минут. Если вы абонент предоплаченной связи, услуга будет бесплатной, если контрактной – 10 гривен в месяц.
Вам нужно будет указать причину приостановки обслуживания номера:
- если из-за потери телефона или SIM-карты – ваш номер не будет регистрироваться в сети, то есть звонки и любые другие активности будут недоступны;
- по другой причине – номер будет регистрироваться в сети и абоненту будет доступен ряд услуг: звонки в экстренные службы, звонки на номера справочной службы Киевстар, а также входящие SMS.
Для восстановления номера, который был приостановлен из-за потери SIM, следует обратиться в ближайший магазин "Киевстар" с документами (или "Дія"), или, если вы за границей, через онлайн-чат. Приостановленный по другим причинам номер, можно также восстановить через "Мой Киевстар" по номерам 466 или 477.
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