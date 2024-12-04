Если вы находитесь в месте, где обычно есть мобильное покрытие, и у других людей телефоны ловят сеть, нужно искать проблему в собственном устройстве.

Первое, что следует сделать, если телефон не ловит мобильную связь, – включить режим полета и сразу отключить его, чтобы устройство заново попыталось подключиться к сети.

смартфон, телефон

Если первый вариант не сработал, попробуйте перезагрузить мобильный телефон. В случае, если проблема остается, можно попытаться в настройках вручную найти мобильную сеть.

Если и после этого сигнал сети отсутствует, то проблема может быть либо с SIM-картой, либо с аппаратной частью телефона.

Если есть возможность, попробуйте переставить SIM-карту в другой телефон, чтобы проверить, работает ли она. Если другого телефона под рукой нет, то хотя бы просто осмотрите карту на наличие повреждений, трещин или окисления контактов.

телефон, смартфон

Если не работает SIM-карта, которую вы давно не использовали, возможно, она уже заблокирована мобильным оператором. В таком случае следует обратиться в ближайший магазин оператора.

Если SIM-карта работает и ловит сеть с другого телефона, то проблема именно в аппаратной части. Особенно часто такие проблемы возникают, когда телефон попадал в воду или просто падал. К сожалению, в этих случаях помочь восстановить сигнал сети помогут только специалисты в сервисном центре.

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