В Ивано-Франковском национальном медицинском университете разгорелся скандал из-за того, что один из преподавателей проводил занятия на русском языке вместо украинского.

Об инциденте рассказал студент пятого курса Денис Дудко, поделившись видео на своей странице в Instagram .

Студент отметил, что во время занятия по нейрохирургии преподаватель использовал русский язык, хотя в Украине обучение должно проводиться на государственном языке. На замечания студентов преподаватель отреагировал агрессивно и, по словам студента, изменил оценки на отрицательные.

В комментарии для местного издания Денис пояснил, что на первом занятии преподаватель предупредил студентов о том, что будет вести лекции на русском, чтобы избежать "докладных записок" на этот счет. Студент, пропустивший в то время занятие через работу, опоздал на следующую пару, и, когда преподаватель спросил его имя, тот отметил, что не понимает, почему лекция проводится не на украинском языке.

"На первой паре меня не было, потому что я отпросился – был на работе. На следующую пару я опоздал, извинился за опоздание. Он спрашивает: "Это кто? Денис?". Я говорю: "Нет, Денис”. И все началось: слово за слово. Я сказал, что не понимаю, потому что вы не ведете занятие на государственном языке", — рассказал Денис. После этого преподаватель начал вести занятия суржиком, но впоследствии снова перешел на русский.

Студент отметил, что после конфликта он решил покинуть пару, сказав преподавателю, что не может продолжать слушать занятия в такой форме. Его одногруппники не поддержали его позицию, объяснив, что преподаватель является переселенцем.

Администрация университета сообщила, что уже назначена служебная проверка по использованию русского языка на занятиях.

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