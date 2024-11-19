19 ноября в Украине ожидается повышение температуры, а также не наблюдается осадков .
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, на всей территории страны осадков не будет, температура воздуха будет колебаться в пределах +4...+7 °С.
На юге Украины ожидается больше тепла: температура будет +7...+12°С, а в Крыму термометры покажут до +14°С.
Погода в Киеве 19 ноября
В столице 19 ноября без осадков. Температура воздуха днем повысится до +7 °С.
В Киеве начнется нестабильная погода 21 ноября.
Изменение погоды
20 ноября ожидается существенное потепление. В некоторых регионах температура повысится до +15 °С, однако на западе и северо-востоке термометры покажут только +9 °С.
21 ноября атмосферные фронты принесут дожди и снег, что ухудшит погоду.
Также Politeka писала о том, что мокрый снег и гололедица ожидаются в Украине на неделе с 18 по 24 ноября, стало известно, ожидать ли небольшого потепления в эти дни.
Украину немного заденет фронт циклона с северо-запада, поэтому и температура у нас уже невысокая, об этом накануне сообщила синоптик Наталья Птуха.
Начиная с 18 ноября небольшой мокрый снег может быть в южных областях Украины.
Температура ночью будет колебаться от 0 до -6°C. На юге Украины будет от -2 до +4°C.
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Также Politeka писала, что падение температуры повлияет на энергосистему.
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