19 ноября атмосферные фронты принесут дожди и снег, что ухудшит погоду.

19 ноября в Украине ожидается повышение температуры, а также не наблюдается осадков .

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, на всей территории страны осадков не будет, температура воздуха будет колебаться в пределах +4...+7 °С.

На юге Украины ожидается больше тепла: температура будет +7...+12°С, а в Крыму термометры покажут до +14°С.

Погода в Киеве 19 ноября

В столице 19 ноября без осадков. Температура воздуха днем ​​повысится до +7 °С.

В Киеве начнется нестабильная погода 21 ноября.

Изменение погоды

20 ноября ожидается существенное потепление. В некоторых регионах температура повысится до +15 °С, однако на западе и северо-востоке термометры покажут только +9 °С.

21 ноября атмосферные фронты принесут дожди и снег, что ухудшит погоду.

Также Politeka писала о том, что мокрый снег и гололедица ожидаются в Украине на неделе с 18 по 24 ноября, стало известно, ожидать ли небольшого потепления в эти дни.

Украину немного заденет фронт циклона с северо-запада, поэтому и температура у нас уже невысокая, об этом накануне сообщила синоптик Наталья Птуха.

Начиная с 18 ноября небольшой мокрый снег может быть в южных областях Украины.

Температура ночью будет колебаться от 0 до -6°C. На юге Украины будет от -2 до +4°C.

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Также Politeka писала, что падение температуры повлияет на энергосистему.

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