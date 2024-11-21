Военнослужащий и писатель Остап Украинец услышал российский сериал, раздававшийся на весь зал ожидания на Железнодорожном вокзале в Киеве.

О деталях речевого скандала Украинец написал на странице Facebook.

Военнослужащий и писатель Остап Украинец стал свидетелем неприятного инцидента на центральном железнодорожном вокзале Киева, когда в зале ожидания раздавался российский сериал. Событие произошло около 19:00-19:30, когда Украинец заметил, что работница вокзала смотрит сериал, и звук распространяется на весь зал, где военные ждут поезда.

Он не стал делать замечания, поскольку, по его словам, "не имел сил", но решил сообщить об инциденте в соцсетях, отметив "Укрзализныцю" на своей странице в Facebook и X (Twitter).

"Администратор зала громко, на целый зал смотрит российские сериалы. Подходить делать замечания я уже сил не имею, потому что это обязательно срач и скандал, а не просто "сделать замечания"", - написал военный.

Вскоре на сообщение Украинца ответила "Укрзализныця". В сообщении компании указано, что просмотр сериалов во время работы, а тем более на русском языке, недопустим. Было также указано, что обращение было зарегистрировано под номером 1452689, и ситуация будет рассмотрена, а соответствующие работники подвергнутся дисциплинарным мерам.

Однако на странице "Укрзализныци" в Facebook пока нет публичного комментария по поводу этого инцидента.

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