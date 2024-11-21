68-летняя Татьяна разогревает бульон в микроволновке, затем с помощью блендера превращает его в кашу, переливает в цветочную миску и идет в постель, где лежит ее сын Игорь.

Такую историю рассказывают журналисты Общественного .

Игорь — бывший военный, который уже два года не может двигаться и говорить из-за тяжелого ранения головы, полученного во время боев за Авдеевку. Он не может есть самостоятельно, поэтому Татьяна вводит пищу через специальную трубочку в живот, используя большой шприц. Игр может есть только йогурты и детские смеси из ложечки.

Татьяне каждый день приходится ухаживать за сыном в больнице Львовской области: каждые три часа она проверяет его, чтобы предотвратить пролежни, готовит еду и поддерживает Игоря во время его реабилитации. Ходит по магазину за продуктами, поднимает его, чтобы тот посидел, и слушает с ним музыку. Ее надежда — что однажды Игорю станет лучше.

«Иногда чувствуешь безысходность, но надо идти дальше. Это очень тяжело, когда не знаешь, что будет дальше. Бог дал ему жизнь, не какую-нибудь, а настоящую жизнь. И мы идем вперед», – говорит Татьяна.

Жизнь Татьяны отражает опыт многих родителей раненых военных, которые не могут самостоятельно передвигаться. Они все время посвящают уходу за теми, кто возложил свою жизнь на службу государству. Однако им часто приходится сталкиваться со многими возникающими после ранения проблемами: бюрократией в оформлении помощи, недугом медиков, нехваткой средств на длительном лечении.

«Досадно, что нет реальной помощи от государства. Ты становишься никому не нужным. Никто не спрашивает, нужна ли нам помощь. Когда он подписал контракт, все бегали, а теперь никого не интересует», — говорит Татьяна Скакун, которая за два года потеряла веру в то, как органы власти работают с ранеными военными.

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