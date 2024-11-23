Закон обеспечивает оформление письменного распоряжения, где военнослужащий может заранее указать получателей выплат в случае исчезновения или попадания в плен.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, определяющий порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим, которые оказались в плену или считаются пропавшими без вести.

Согласно документу, военные получили возможность самостоятельно определить лиц, получающих эти выплаты, информирует Верховная Рада.

Закон обеспечивает оформление письменного распоряжения, где военнослужащий может заранее указать получателей выплат в случае исчезновения или попадания в плен.

В случае издания такого распоряжения денежное довольствие распределяется равными частями между супругами, законными представителями несовершеннолетних детей или лицами с инвалидностью с детства (независимо от их возраста), а также родителями военнослужащих.

В то же время выплаты не предоставляются лицам, получающим алименты от военного, или родителям, оставшимся в родительских правах и не восстановившим их. Если среди указанных категорий лиц не обнаружено никого, стоимость равномерно распределяется между совершеннолетними детьми, родными братьями или сестрами, находящимися на попечении военного. Однако общая сумма выплаты в этом случае не должна превышать 20%.

Закон также содержит важное ограничение. Он не распространяется на военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен, самовольно покинувших место службы или совершивших дезертирство. Такая реформа обеспечивает большую свободу военных в определенных распоряжениях их денежным обеспечением в случае чрезвычайных обстоятельств.

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