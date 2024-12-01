В последние дни возросло количество подозрений в том, что мессенджер Telegram может быть связан с российскими властями.

Есть много признаков того, что мессенджер Telegram может иметь связи с российскими властями.

Ранее об этом предупреждали как украинские эксперты, так и журналисты-расследователи. Недавние события лишь усугубляют эти опасения, ведь Telegram не только позволяет злоумышленникам создавать фальшивые аккаунты и чат-боты, но и сам принимает решения, которые ставят под сомнение его безопасность.

Так, несколько дней назад мессенджер заблокировал официальные украинские чат-боты, включая боты ГУР, СБУ и Минцифры. Несмотря на то, что сервисы вскоре восстановили свою работу, в этот период стало известно о деятельности врага, который активно создает копии украинских ботов, что позволяет ему собирать важную информацию.

Теперь вопрос безопасности чат-ботов в Telegram стал актуальным, ведь многие пользователи могут не заметить фальшивые версии ботов, которые часто внешне ничем не отличаются от оригиналов.

Однако есть признаки, по которым можно отличить подделку. Например, лишние символы в названии, странные буквы или ошибки в тексте — все это должно насторожить пользователей.

Для проверки подлинности ботов специалисты рекомендуют использовать платформу Ботчекер. Этот сервис автоматически проверяет на наличие фейковых копий введенные названия чат-ботов, благодаря чему можно убедиться в их подлинности.

Если бот отсутствует в базе данных, но вызывает подозрения, рекомендуется сообщить о нем в киберполицию. Это поможет предотвратить утечку данных и снизить риски для пользователей.

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