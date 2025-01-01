Украинская армия продолжает внедрять инновационные подходы к использованию существующего вооружения.

Одним из ярких примеров стала адаптация советских мин ОЗМ-72 для работы с беспилотными наземными транспортными средствами (UGV). Это решение позволило преобразовать традиционное оборонительное вооружение в мобильный инструмент для наступательных операций.

ОЗМ-72 представляет собой советскую осколочную противопехотную мину стрибкового типа. При активации она подскакивает на высоту около одного метра и взрывается, распространяя осколки на значительной площади. Мина оснащена механическими или нажимными взрывателями, такими как МУВ или МВН-2М, и изначально предназначалась для оборонительных задач.

Украинские военные нашли способ использовать ОЗМ-72 иначе, установив их на беспилотные наземные платформы. Благодаря этому мины превращаются в своеобразные фугасы: они запускаются в сторону вражеских позиций, подобно минометным снарядам, и взрываются при контакте.

Этот подход превращает статичное оборонительное вооружение в мобильное средство атаки, существенно увеличивая его тактическую гибкость. Использование UGV минимизирует риски для личного состава, так как управление дистанционное, а точность поражения при этом возрастает.

Такой подход усиливает наступательные возможности украинской армии, демонстрируя динамичное развитие и готовность переосмыслять традиционные способы применения оружия.

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