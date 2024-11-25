Украинцам назвали цели ВСУ для ударов дальнобойными ракетами ATACMS на территории России.

Удары Вооруженных Сил Украины в глубь России, эксперт назвал цели ракет ATACMS по территории врага.

Украина будет бить по важной военной инфраструктуре, об этом заявил военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых, заявил он в эфире Сurrenttime.

По его словам, целями украинских военных для ударов дальнобойными ракетами ATACMS на территории России станет, в первую очередь, военная инфраструктура врага.

Военный эксперт считает, целями для ударов дальнобойными ракетами ВСУ могут стать военные объекты в Курской области.

"Если говорить о Курской области, то это, конечно, удары на оперативную глубину, чтобы обеспечить уничтожение логистических путей поставок войск, которые там могут вести боевые действия, склады оперативного уровня и другие объекты", - считает Рябых.

Источник: ТСН.

Напомним, украинские военные 19 ноября нанесли удар дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

Военные Украины в ночь на 19 ноября впервые атаковали РФ дальнобойными ракетами ATACMS, известно, что удар был нанесен по объекту в Брянской области.

Как сообщили источники «РБК-Украина», цель на территории РФ была успешно поражена.

Действительно, впервые использовали ATACMS для удара по территории РФ. Удар был нанесен по объекту в Брянской области, в городе Карачев», — сообщил источник РБК.

Известно, что Карачев расположен около 130 километров от украинской границы.

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