Прослушивание телефонов стало одной из самых серьезных угроз конфиденциальности в современном мире, где смартфоны есть у подавляющего большинства людей.

Методы, применяемые для прослушивания, меняются от технически сложных до относительно простых и доступных.

На практике различают три ключевых способа организации прослушивания. Пассивные методы предполагают перехват сигналов мобильной сети с помощью сложного оборудования, однако они требуют значительных финансовых вложений и применяются реже.

Активные методы более распространены и связаны с вмешательством в работу сети, например, через фальшивые базовые станции или инструменты типа IMSI Catcher.

Третий способ — это использование шпионского программного обеспечения. Такие программы, как Pegasus или SonicSpy, способны не только перехватывать звонки, но и получать доступ к камере, микрофону, текстовым сообщениям, данным из приложений и даже к геолокации владельца устройства.

Косвенные признаки прослушивания можно заметить, если проявить внимательность.

Быстрая разрядка батареи, необычный перегрев смартфона, увеличение объемов передачи данных или неожиданные перезагрузки устройства могут указывать на подозрительную активность. Также подозрения вызывает появление странных шумов во время звонков или сообщения с непонятным содержимым, которые могут использоваться для установки шпионских программ.

Для проверки телефона на наличие прослушивания существуют доступные методы. В частности, команды USSD, такие как *#21# и ##002#, позволяют выявить наличие переадресации звонков и сообщений. Если переадресация активна, это может быть сигналом вмешательства в работу устройства. Деактивировать ее можно через соответствующие настройки телефона.

Профилактика прослушивания требует соблюдения ряда мер.

Среди них: установка надежных антивирусных программ, регулярное обновление операционной системы, скачивание приложений только из проверенных источников. Особое внимание следует уделять мессенджерам с функцией сквозного шифрования, например, Signal, WhatsApp или Telegram. Использование двухфакторной аутентификации также значительно снижает риски.

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