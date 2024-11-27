Один из клиентов банка посетовал на то, что в украинской версии приложения Приват24 он увидел фразу на русском языке.

Клиенты ПриватБанка выражают беспокойство из-за использования русского языка в приложении Приват24.

Инцидент описан на портале Минфин, где пользователи могут оставлять отзывы о работе украинских банков.

Один из клиентов банка пожаловался, что в украинской версии приложения Приват24 он увидел фразу на русском языке: "Удержание налога с процентов по договору", когда проверял выписку по валютному депозиту в евро. Это вызывало у него недоразумение.

Клиент также отметил, что готов предоставить дополнительную информацию для разрешения ситуации. В ответ банк сообщил, что не смог идентифицировать пользователя по предоставленным данным, но уже обратился к нему для уточнения контактной информации и деталей ситуации.

"К сожалению, по данным, указанным в отзыве, нам не удалось идентифицировать вас как клиента Банка. Уже обращаемся к вам в личные сообщения, чтобы уточнить ваш контактный номер телефона и детали ситуации", — отметили представители ПриватБанка.

Также стоит отметить, что ПриватБанк, обслуживающий около 19 миллионов клиентов в Украине, может лишиться значительной части своих пользователей. Если клиенты не обновят данные в установленный срок, их счета будут заблокированы без возможности восстановления.

Последние новости Украины:

С карты ПриватБанка банкомат списал деньги, но не выдал их: в банке уточнили важные детали.

ПриватБанк обнуляет кредитные лимиты украинцев не дав никаких объяснений: ответ банка.

ПриватБанк блокирует без предупреждения банковские карты украинцев: распространенные причины.