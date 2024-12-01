Украинские пенсионеры имеют возможность увеличить размер своих пенсионных выплат почти на тысячу гривен за счет дополнительных надбавок.
Это предусмотрено законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий для отдельных категорий лиц" .
Кто может претендовать на прибавку
Пенсионеры, имеющие снижение состояния здоровья, могут рассчитывать на специальную надбавку. Она составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что на сегодняшний день составляет 944 гривны.
С 1 января 2024 года прожиточный минимум для этой категории вырастет до 2361 гривны, соответственно сумма надбавки также будет пересмотрена.
Условия получения надбавки
Для получения дополнительной выплаты к пенсии необходимо удовлетворять следующим критериям:
Возраст : пенсионер должен быть старше 80 лет.
Состояние здоровья: потребность в постороннем уходе из-за проблем со здоровьем.
Социальный статус : заявитель должен проживать одиноко.
Тип пенсии : получение пенсии по возрасту.
Как оформить надбавку
Для получения доплаты пенсионеру нужно лично обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Только после подачи соответствующего заявления и подтверждения права на прибавку выплаты будут начислены.
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