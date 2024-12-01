В декабре этого года некоторые категории граждан получают доплату в размере 944 грн.

Украинские пенсионеры имеют возможность увеличить размер своих пенсионных выплат почти на тысячу гривен за счет дополнительных надбавок.

Это предусмотрено законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий для отдельных категорий лиц" .

Кто может претендовать на прибавку

Пенсионеры, имеющие снижение состояния здоровья, могут рассчитывать на специальную надбавку. Она составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что на сегодняшний день составляет 944 гривны.

С 1 января 2024 года прожиточный минимум для этой категории вырастет до 2361 гривны, соответственно сумма надбавки также будет пересмотрена.

Условия получения надбавки

Для получения дополнительной выплаты к пенсии необходимо удовлетворять следующим критериям:

Возраст : пенсионер должен быть старше 80 лет.

Состояние здоровья: потребность в постороннем уходе из-за проблем со здоровьем.

Социальный статус : заявитель должен проживать одиноко.

Тип пенсии : получение пенсии по возрасту.

Как оформить надбавку

Для получения доплаты пенсионеру нужно лично обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Только после подачи соответствующего заявления и подтверждения права на прибавку выплаты будут начислены.

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