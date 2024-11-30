В Украине планируют ввести электронную военно-врачебную комиссию ( ВЛК ), запуск которой ожидается в 2025 году.
Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко на Ukrainian Outsourcing Summit, передает 24 канал.
Министерство обороны стремится сделать процесс определения пригодности к военной службе более эффективным, уменьшить коррупционные риски и повысить качество и быстроту принятия решений.
По словам Черногоренко, Минобороны планирует интегрировать систему «Оберег» с электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ), что станет основой для электронной ВЛК.
Военнообязанный проводит ежегодный медицинский скрининг в самом лечебном заведении.
Результаты исследования фиксируются цифровой подписью семейного врача и хранятся в ЕСОЗ.
В случае воспаленных заболеваний и жалоб формируется рекомендация по пригодности, а при наличии симптомов назначается дополнительное обследование.
Также собираются антропометрические данные – рост, вес, объем грудной клетки, которые передаются ВЛК.
ВЛК производит арбитраж.
Екатерина Черногоренко также отметила, что военные врачи должны пересматривать рекомендации семейных врачей и самостоятельно принимать решение о пригодности к службе. Они должны определить, какую именно роль в армии может выполнять гражданин, например, подходит ли он для работы водолазом или разведчиком. Все решения будут оформлены онлайн и подтверждены цифровой подписью.
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