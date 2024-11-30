Екатерина Черногоренко также отметила, что военные врачи должны пересматривать рекомендации семейных врачей и самостоятельно принимать решение о пригодности к службе.

В Украине планируют ввести электронную военно-врачебную комиссию ( ВЛК ), запуск которой ожидается в 2025 году.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко на Ukrainian Outsourcing Summit, передает 24 канал.

Министерство обороны стремится сделать процесс определения пригодности к военной службе более эффективным, уменьшить коррупционные риски и повысить качество и быстроту принятия решений.

По словам Черногоренко, Минобороны планирует интегрировать систему «Оберег» с электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ), что станет основой для электронной ВЛК.

Военнообязанный проводит ежегодный медицинский скрининг в самом лечебном заведении.

Результаты исследования фиксируются цифровой подписью семейного врача и хранятся в ЕСОЗ.

В случае воспаленных заболеваний и жалоб формируется рекомендация по пригодности, а при наличии симптомов назначается дополнительное обследование.

Также собираются антропометрические данные – рост, вес, объем грудной клетки, которые передаются ВЛК.

ВЛК производит арбитраж.

Екатерина Черногоренко также отметила, что военные врачи должны пересматривать рекомендации семейных врачей и самостоятельно принимать решение о пригодности к службе. Они должны определить, какую именно роль в армии может выполнять гражданин, например, подходит ли он для работы водолазом или разведчиком. Все решения будут оформлены онлайн и подтверждены цифровой подписью.

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