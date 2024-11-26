Церковный праздник 27 ноября (10 декабря по старому стилю) - день памяти преподобного Романа Антиохийского и чудотворной иконы Божией Матери "Знамение".

Церковный праздник, 27 ноября (10 декабря по старому стилю) - день памяти преподобного Романа Антиохийского.

27 ноября по новому церковному календарю православные чтят память преподобного Романа Антиохийского и отмечают день памяти чудотворной иконы Божией Матери "Знамение" - одной из самых почитаемых в православии.

В народном календаре 27 ноября называли Романов день, раньше считалось, что если в это время встать лицом к ветру - все проблемы уйдут вместе с ним.

27 ноября (10 декабря по старому стилю) - день памяти преподобного Романа Антиохийского и чудотворной иконы Божией Матери "Знамение".

Прославился святой Роман тем, что исцелял от тяжелых болезней и спасал от смерти многих людей.

Что нельзя делать в Церковный праздник 27 ноября:

По народным приметам 27 ноября запрещено приглашать в свой дом больных и нищих, чтобы не навлечь на себя беды.

Шить и вязать также запрещалось, ведь считалось, что можно "зашить" тепло, и начнутся лютые морозы.

Народные приметы в Церковный праздник 27 ноября:

Так, если ночью звезды тусклые – значит скоро будет теплее, если много снега 27 ноября – зима будет теплой.

Если 27 ноября воробьи громко чирикают на улице - ждите потепления в ближайшие дни.

Читайте также:

Гадания в ночь на Андрея 2024: как можно узнать имя суженого.

Сколько времени есть, чтобы добежать до укрытия: эксперт рассказал о ракетных обстрелах врага.

Графики отключений света теперь складываются по-новому: украинцам разъяснили, что изменилось.