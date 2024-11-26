Церковный праздник, 27 ноября (10 декабря по старому стилю) - день памяти преподобного Романа Антиохийского.
27 ноября по новому церковному календарю православные чтят память преподобного Романа Антиохийского и отмечают день памяти чудотворной иконы Божией Матери "Знамение" - одной из самых почитаемых в православии.
В народном календаре 27 ноября называли Романов день, раньше считалось, что если в это время встать лицом к ветру - все проблемы уйдут вместе с ним.
27 ноября (10 декабря по старому стилю) - день памяти преподобного Романа Антиохийского и чудотворной иконы Божией Матери "Знамение".
Прославился святой Роман тем, что исцелял от тяжелых болезней и спасал от смерти многих людей.
Что нельзя делать в Церковный праздник 27 ноября:
По народным приметам 27 ноября запрещено приглашать в свой дом больных и нищих, чтобы не навлечь на себя беды.
Шить и вязать также запрещалось, ведь считалось, что можно "зашить" тепло, и начнутся лютые морозы.
Народные приметы в Церковный праздник 27 ноября:
Так, если ночью звезды тусклые – значит скоро будет теплее, если много снега 27 ноября – зима будет теплой.
Если 27 ноября воробьи громко чирикают на улице - ждите потепления в ближайшие дни.
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