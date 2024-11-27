Без тепла остаются почти тысяча домов, 130 тысяч абонентов, а также 11 больниц и 43 учебных заведения.

В Кривом Роге из-за мобилизации возник внутренний дефицит квалифицированных кадров, что усложняет процесс подключения отопления в домах.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Кадровый голод испытывают не только работники основного предприятия, но и подрядные организации, привлеченные к ремонтным работам, сообщили в Криворожтеплоцентрале. В этом случае сложная ситуация возникла с отопительным сезоном: без тепла остаются почти тысяча домов, 130 тысяч абонентов, а также 11 больниц и 43 учебных заведения.

Причины проблемы с отоплением, по словам представителей Криворожской теплоцентрали, таковы:

в марте 2024 года произошел арест счетов предприятия из-за многомиллионных долгов, накопленных с 1998 года. Арест счетов заблокировал возможность своевременно приступить к ремонтным работам;

из-за мобилизации не хватает квалифицированных работников, что затрудняет работу и подрядных организаций, привлеченных к ремонтным работам;

летом 2023 года уничтожение Каховской ГЭС россиянами лишило тепловые сети воды, что привело к коррозии и повреждению изношенных труб;

обстрелы критической инфраструктуры города вызывают гидроудары, разрушающие поврежденные сети.

Несмотря на эти трудности, Криворожская теплоцентраль продолжает круглые сутки, чтобы обеспечить жителей теплом.

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