Клиентка ПриватБанк заметила, что с ее карты было списано 382 404 гривны, и считает, что это произошло из-за ненадлежащего обеспечения безопасности со стороны ПриватБанка.

Об этом говорится в решении Коростенского горрайонного суда Житомирской области.

Она утверждает, что ПриватБанк не принял достаточные меры для охраны банковской тайны и защиты доступа к ее счету, что позволило посторонним лицам осуществить несанкционированное списание средств. Женщина обратилась в банк с требованием вернуть эту сумму.

Согласно решению Коростенского горрайонного суда Житомирской области, 11 сентября 2024 со счета женщины было списано 382 404 гривны через систему "Приват-24". После этого клиентка ПриватБанк подала заявление в полицию, где было возбуждено уголовное дело за мошенничество, но лицо, совершившее противоправные действия, так и не удалось установить.

Клиентка ПриватБанк рассказала, что в тот день, когда деньги были списаны, она находилась в поезде и не передавала своих личных данных. Она также заявила, что на ее телефон поступило сообщение из "Приват-24" о помощи на сумму 6500 гривен, после чего она проверила свой счет через приложение, но средства не были засчитаны. Позже, во время поездки приложение исчезло с ее телефона, а ночью были списаны средства.

ПриватБанк провел служебное расследование, показавшее, что транзакции были выполнены с помощью финансового телефонного номера клиентки. Они подтвердили, что операции осуществлялись через "Приват-24", и это было зафиксировано в подъемниках, подробно описывающих каждый перевод.

В результате рассмотрения дела суд не нашел оснований для удовлетворения иска. Суд принял, что ПриватБанк не несет ответственности за несанкционированное списание средств с карты клиентки.

Последние новости Украины:

С карты ПриватБанка банкомат списал деньги, но не выдал их: в банке уточнили важные детали.

ПриватБанк обнуляет кредитные лимиты украинцев не дав никаких объяснений: ответ банка.

ПриватБанк блокирует без предупреждения банковские карты украинцев: распространенные причины.