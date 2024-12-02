Национальный роуминг предоставляет удобное решение для тех, кто сталкивается с проблемами связи, но не хочет оставаться без мобильной связи.

В условиях технических сбоев, которые могут возникать у мобильных операторов, украинские пользователи могут воспользоваться услугой национального роуминга.

Это совместная инициатива операторов Киевстар, Lifecell и Vodafone-UA, которая позволяет подключиться к мобильной сети другого оператора, если один из них испытывает проблемы. Услуга предоставляется бесплатно и действует по всей территории Украины.

Для того чтобы воспользоваться национальным роумингом, нужно переключить мобильную сеть на линию другого оператора, который в данный момент работает корректно. Для пользователей Киевстар доступны сети Lifecell и Vodafone-UA.

Отключите автовыбор мобильной сети:

На Android: перейдите в «Настройки» – «Мобильная сеть» (или «Подключение») – «Оператор».

На iOS: откройте «Параметры» – «Сотовые данные» – «Выбор сети».

Выберите доступную сеть. Вам будет предложено несколько вариантов – выберите одну из них: Vodafone-UA или Lifecell.

В некоторых случаях может появляться сообщение, что подключение невозможно. Не обращайте на него внимания. Попробуйте совершить звонок или отправить СМС. Если связи нет, попробуйте выбрать другую сеть.

После успешного подключения к национальному роумингу вы сможете звонить на номера своего и других операторов, отправлять сообщения и использовать мобильный интернет. Однако следует учитывать, что скорость передачи данных в роуминге может быть ниже, чем при использовании основной сети.

Особенности использования национального роуминга:

Вы сможете звонить и отправлять сообщения на номера, как своего оператора, так и других операторов, без дополнительных затрат. Возможно использование интернета, однако скорость может быть ограничена, особенно если сеть перегружена.

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