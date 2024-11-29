Клиентка ПриватБанка выразила недовольство тем, что ее запрос проигнорировали.

Клиентка ПриватБанка опубликовала жалобу, описав ситуацию с якобы неправильным начислением процентов за использование кредитных средств.

Жалобу опубликовали на портале Минфин в разделе отзывов.

Женщина утверждает, что банк лишний раз списал проценты, а на ее запрос по пояснениям не ответил должным образом.

Зарегистрированная под ником 1735marina клиентка ПриватБанка рассказала, что использовала кредитные средства ПриватБанка в пределах установленного лимита для личных нужд. Согласно условиям банка проценты начисляются только в случае непогашения долга до конца льготного периода.

По словам женщины, ПриватБанк по ошибке начислил дополнительные проценты за пользование кредитом. Когда клиентка ПриватБанка обратилась в финансовое учреждение с письменным запросом на разъяснение причин, ответ, который он получил, не содержал объяснений по этому вопросу. Клиентка ПриватБанка выразила недовольство тем, что ее запрос проигнорировали.

В свою очередь представители ПриватБанка ответили на жалобу, заверив, что уже осуществили проверку этого вопроса и предоставили официальный ответ, в котором объяснили отмену излишне начисленных процентов. Они отметили, что проценты списываются только при невыплате долга в пределах льготного периода, а жалоба клиентки не соответствует действительности, поскольку ответ был предоставлен компетентно.

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