Так, враг атаковал столицу Украины ударными дронами , зафиксировано падение обломков в Днепровском районе Киева.
Как сообщает КМВА, известно о повреждении объекта нежилой инфраструктуры.
Известно, что на месте обнаружили одного пострадавшего, его госпитализировали в медицинское учреждение.
По данным КМВА пострадали два человека, третьему помощь скорой не понадобилась.
"Двое пострадавших, один из них госпитализирован в Днепровском районе из дома на воде. Дом поврежден в результате падения обломков. Экстренные службы работают на месте", - информирует в Telegram мэр Киева.
В Воздушных силах Украины сообщили, что 36 из 89 шахедов уничтожены силами ПВО, еще 48 – локационно потеряно, 5 дронов потетели в сторону Беларуси, России и ТОТ.
Вражеские беспилотники были уничтожены в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях.
Напомним, в ночь на вторник 26 ноября российская армия выпустила рекордное количество дронов на территорию Украины, известно о последствиях ночной атаки врага.
Атака дронами во время обстрела Украины стала рекордной за время войны.
Радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили 188 враждебных БПЛА.
Авиация, зенитные ракетные подразделения, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины сбили 76 вражеских беспилотников.
Известно, что 26 ноября РФ нанесла удар по Тернопольской области, была повреждена электроинфраструктура.
Последние новости Украины:
Угроза оккупации Покровска и тактическое отступление: военный эксперт рассказал, что происходит на юге Донецкой области.
Украинский ученый помог России усовершенствовать устройства для ударов по мирным городам: подробности вопиющего инцидента.
Военный эксперт рассказал, какую позицию заняли США по вступлению КНДР в войну.