Вражеская армия в очередной раз в ночь на 27 ноября атаковала Киев ударными дронами.

Так, враг атаковал столицу Украины ударными дронами , зафиксировано падение обломков в Днепровском районе Киева.

Как сообщает КМВА, известно о повреждении объекта нежилой инфраструктуры.

Известно, что на месте обнаружили одного пострадавшего, его госпитализировали в медицинское учреждение.

По данным КМВА пострадали два человека, третьему помощь скорой не понадобилась.

"Двое пострадавших, один из них госпитализирован в Днепровском районе из дома на воде. Дом поврежден в результате падения обломков. Экстренные службы работают на месте", - информирует в Telegram мэр Киева.

В Воздушных силах Украины сообщили, что 36 из 89 шахедов уничтожены силами ПВО, еще 48 – локационно потеряно, 5 дронов потетели в сторону Беларуси, России и ТОТ.

Вражеские беспилотники были уничтожены в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях.

Напомним, в ночь на вторник 26 ноября российская армия выпустила рекордное количество дронов на территорию Украины, известно о последствиях ночной атаки врага.

Атака дронами во время обстрела Украины стала рекордной за время войны.

Радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили 188 враждебных БПЛА.

Авиация, зенитные ракетные подразделения, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины сбили 76 вражеских беспилотников.

Известно, что 26 ноября РФ нанесла удар по Тернопольской области, была повреждена электроинфраструктура.

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