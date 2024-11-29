Гороскоп на 29 ноября для всех знаков Зодиака, помните о самых близких отношениях — старайтесь выбирать задачи, которые будут иметь значение для других людей.

Гороскоп на 29 ноября для всех знаков Зодиака:

Овен

21 марта – 19 апреля

Быть частью сообщества, которое разделяет ваши взгляды по важным вопросам, вероятно, является для вас высоким приоритетом. Нормально быть воодушевленным своими политическими или духовными убеждениями и чувствовать себя слегка некомфортно среди людей, которые с вами не согласны. Тем не менее, общей идеологии может быть недостаточно для удовлетворительной личной связи. Имейте реалистичное представление о том, что вы надеетесь получить от этого объединения, потому что это может быть не единственный способ удовлетворить ваши эмоциональные потребности.

Телец

20 апреля-20 мая

Равнодушная авторитетная фигура может выглядеть так, будто она удерживает вас от достижения вашей текущей финансовой цели. Хотя ваше терпение к любой бюрократии, вероятно, в данный момент ограничено, возможно, на самом деле вас не останавливают от получения желаемого. Вместо этого вопросы, которые они вам задают, должны настраивать вас на получение желаемого таким образом, чтобы не вызывать других проблем. Не торопитесь, чтобы давать вдумчивые ответы — вы добиваетесь прогресса, даже если он не такой впечатляющий, как вам бы хотелось!

Близнецы

21 мая – 20 июня

Изменение внешнего вида может быть убедительным — но у кого-то из близких могут возникнуть вопросы о вашей стратегии. Это не обязательно означает, что вам не следует делать то, что вы обдумываете. Хотя чувство сомнения может быть беспокоящим, обдумывание некоторых из полученных вами запросов может действительно сделать ваш план действий более надежным. В конечном счете, вам придется делать то, что вы считаете правильным — независимо от того, делает ли это других счастливыми. Знайте, когда разговор больше не ведет ни к чему продуктивному.

Рак

21 июня-22 июля

Вы, вероятно, хотите пронестись по всему списку дел прямо сейчас, но все может быть не полностью под вашим контролем. Кто-то другой, чей вклад необходим для ключевой задачи, может показаться медлительным, заставляя вас чувствовать себя неспособным продвинуться далеко. За кулисами может происходить больше, чем вы думаете. Неважно, сколько или мало вы в конечном итоге вычеркнете, вы, вероятно, будете ближе к искомому решению, чем были раньше!

Лев

23 июля – 22 августа

Сообщество, к которому вы принадлежите, может быстро продвигаться вперед с большим планом в настоящее время. Однако вы можете подумать, что они продвигаются слишком быстро — некоторые важные вопросы все еще не получили ответа! Выдвижение ваших возражений вряд ли сделает вас популярным. Вам, вероятно, придется тщательно отделить ваши личные отношения с тем, с кем вы сталкиваетесь, от ваших жалоб на сам проект. Устранение эго с дороги, вашего и их, приведет к наилучшему результату для всех участников.

Дева

23 августа – 22 сентября

Совмещение недавних семейных и карьерных обязательств может оказаться сложной задачей. Вам может быть особенно трудно завершить все, что кажется важным дома. У вас есть космическое разрешение сосредоточиться на действительно срочных делах и оставить остальное на потом, чтобы не измотать себя. Помните о самых близких отношениях — старайтесь выбирать задачи, которые будут иметь значение для других людей.

Весы

23 сентября – 22 октября

Сегодня вас может озарить вдохновение, чтобы отстаивать свои убеждения со страстью. Хотя у вас могут быть веские причины поддерживать свои убеждения, рассмотрите возможность того, что любая проблема, которая вас выводит из себя, не является единственным, что вас злит в данный момент. Вы также можете чувствовать себя подавленным на более личном уровне, который сложнее выразить. Пусть знание того, что по крайней мере некоторые люди разделяют ваши взгляды, утешит вас, пока вы пытаетесь определить, что на самом деле подпитывает ваше чувство изоляции.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Кто-то другой может давить на вас, чтобы вы продвигались вперед в важном сотрудничестве в это время. Хотя у вас может сложиться впечатление, что ваши вопросы нежелательны, важно узнать необходимую информацию, чтобы чувствовать себя в безопасности, прежде чем брать на себя обязательства! Может быть трудно отличить истинное сопротивление другой стороны от ваших собственных запретов. Постойте за себя, несмотря ни на что — соглашение, которое не позволяет вам иметь равное право голоса, не стоит того, чтобы его добиваться.

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Невинный на первый взгляд вопрос может неожиданно вывести из себя кого-то из ваших близких. С любознательным Меркурием в вашем знаке вы, вероятно, сосредоточены на собственных мыслях и потенциально ненасытных желаниях информации — до такой степени, что вы можете не помнить болезненные места окружающих. Когда вас поправляют, даже если это делается с силой, это может быть напоминанием о том, что вам нужно более тщательно продумать, как вы общаетесь. Вы можете найти золотую середину между чувством подавленности и попаданием в неприятности или причинением вреда другим.

Козерог

22 декабря – 19 января

Недостающая информация может в настоящее время помешать вашим усилиям по выполнению задач. Двигаться вперед, прежде чем вы узнаете всю историю, — большой риск. Если вы столкнетесь с какой-либо путаницей, прекратите то, что вы делаете, и попробуйте проследить деньги до их источника. Хотя у многих субъектов есть своя доля пространства для маневра, доллары и центы либо там, где вы ожидаете, что они будут, либо нет!

Водолей

20 января – 18 февраля

Вероятно, сегодня вы хотите хорошо провести время с друзьями. К сожалению, планирование может быть разочаровывающим, если другие не заинтересованы в том, что вы задумали, или не могут быть доступны, когда вы готовы. Когда социальная Луна встречается с мрачным Сатурном в вашем знаке, вы можете почувствовать себя одиноким! Возможно, вам придется решить, будет ли лучше иметь компанию или все делать по-своему. Полеты в одиночку имеют свои преимущества, так что не чувствуйте себя виноватым, делая это по необходимости.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Новости из внешнего мира могут вас утомлять. Когда вы чувствуете себя заваленными общей входящей коммуникацией, может быть сложно точно определить, стоит ли использовать какие-либо из предлагаемых вам возможностей. Отойдя на некоторое время от телефона или компьютера, вы сможете получить необходимое пространство для ясного мышления. Хотя люди могут хотеть быстрого ответа «да» или «нет», лучшее решение для всех участников, вероятно, будет более нюансированным. Уделите время, необходимое для его поиска!

Читайте также:

Гадания в ночь на Андрея 2024: как можно узнать имя суженого.

Сколько времени есть, чтобы добежать до укрытия: эксперт рассказал о ракетных обстрелах врага.

Графики отключений света теперь складываются по-новому: украинцам разъяснили, что изменилось.