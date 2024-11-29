В Украине введут уже с 2025 года необычные светофоры нового стандарта.

В Украине с 2025 года начнут устанавливать новые светофоры современного образца – с 1 мая вступит в силу новый государственный стандарт.

Об этом сообщается в приказе Украинского научно-исследовательского и учебного центра проблем стандартизации, сертификации и качества.

Основные нововведения, внедряемые согласно новому стандарту:

Стрелки на линзах светофоров станут шевронными, что обеспечит их наилучшую видимость.

Зеленый свет теперь будет изумрудным, поскольку этот оттенок лучше воспринимается водителями.

Появятся специальные велосипедные светофоры с пиктограммой велосипеда: для велосипедных дорожек будут использоваться линза диаметром 100 мм, а для светофоров, расположенных над дорогой, — линза диаметром 200 мм.

Ввод общих велопешеходных светофоров.

Установка таймеров обратного отсчета времени на пешеходных, транспортных и велосипедных светофорах.

Дополнительно появятся кнопки вызова сигнала светофора и устройства звукового оповещения для людей с ограниченными возможностями.

Также новый стандарт предусматривает отмену табличек с зеленой стрелкой на уровне красного сигнала. Целью изменений является дорожное движение более удобным и безопасным для всех участников, в том числе для велосипедистов и пешеходов.

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