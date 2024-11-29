В Украине с 2025 года начнут устанавливать новые светофоры современного образца – с 1 мая вступит в силу новый государственный стандарт.
Об этом сообщается в приказе Украинского научно-исследовательского и учебного центра проблем стандартизации, сертификации и качества.
Основные нововведения, внедряемые согласно новому стандарту:
- Стрелки на линзах светофоров станут шевронными, что обеспечит их наилучшую видимость.
- Зеленый свет теперь будет изумрудным, поскольку этот оттенок лучше воспринимается водителями.
- Появятся специальные велосипедные светофоры с пиктограммой велосипеда: для велосипедных дорожек будут использоваться линза диаметром 100 мм, а для светофоров, расположенных над дорогой, — линза диаметром 200 мм.
- Ввод общих велопешеходных светофоров.
- Установка таймеров обратного отсчета времени на пешеходных, транспортных и велосипедных светофорах.
- Дополнительно появятся кнопки вызова сигнала светофора и устройства звукового оповещения для людей с ограниченными возможностями.
Также новый стандарт предусматривает отмену табличек с зеленой стрелкой на уровне красного сигнала. Целью изменений является дорожное движение более удобным и безопасным для всех участников, в том числе для велосипедистов и пешеходов.
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