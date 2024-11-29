В Украине с 2025 года начнут устанавливать новые светофоры современного образца – с 1 мая вступит в силу новый государственный стандарт.

Об этом сообщается в приказе Украинского научно-исследовательского и учебного центра проблем стандартизации, сертификации и качества.

Основные нововведения, внедряемые согласно новому стандарту:

  • Стрелки на линзах светофоров станут шевронными, что обеспечит их наилучшую видимость.
  • Зеленый свет теперь будет изумрудным, поскольку этот оттенок лучше воспринимается водителями.
  • Появятся специальные велосипедные светофоры с пиктограммой велосипеда: для велосипедных дорожек будут использоваться линза диаметром 100 мм, а для светофоров, расположенных над дорогой, — линза диаметром 200 мм.
  • Ввод общих велопешеходных светофоров.
  • Установка таймеров обратного отсчета времени на пешеходных, транспортных и велосипедных светофорах.
  • Дополнительно появятся кнопки вызова сигнала светофора и устройства звукового оповещения для людей с ограниченными возможностями.

светофор

Также новый стандарт предусматривает отмену табличек с зеленой стрелкой на уровне красного сигнала. Целью изменений является дорожное движение более удобным и безопасным для всех участников, в том числе для велосипедистов и пешеходов.

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