Она ненадлежаще вела учет военнослужащих, из-за чего было безосновательно выплачено более 360 тыс. грн.

Во Львовской области суд осудил лейтенантку за выплаты военным, покинувшим лечебные учреждения.

Об этом говорится в постановлении суда.

Яворовский районный суд Львовской области признал старшую лейтенантку Екатерину Ч. виновной в небрежном исполнении своих обязанностей на военной службе. наложил на Екатерину Ч. незначительный штраф.

Как отмечено в постановлении, обнародованном в судебном реестре в ноябре 2024 года, Екатерина Ч. занимала должность начальницы медпункта механизированного батальона одной из воинских частей. Ей инкриминируют ненадлежащее ведение учета находившихся на лечении военных. Трое солдат скрылись из больниц, но в период с июня по август 2022 года им незаконно продолжали начислять денежное довольствие на общую сумму более 360 тыс. грн.

В суде старшая лейтенантка признала свою вину за выплаты военным, несмотря на их побег, и отметила, что уже возместила причиненный ущерб.

Дело рассматривал судья Игорь Матвеев, изучивший все обстоятельства и решивший наложить на Екатерину Ч. минимальный штраф в размере 2465 грн. Это решение можно обжаловать.

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