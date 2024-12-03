Сохранение паролей в браузере стало удобным способом для пользователей избавиться от необходимости запоминать многочисленные учетные данные.

Однако бывают ситуации, когда необходимо быстро найти и получить доступ к сохраненным паролям для входа на определенный сайт или сервис.

Чтобы найти свои сохраненные пароли в Google Chrome, вам необходимо войти в систему с помощью учетной записи Google и активировать функцию синхронизации паролей.

Вот шаги для доступа к вашим паролям:

Откройте браузер Google Chrome и нажмите на три вертикальные точки в верхнем правом углу.

Выберите раздел "Настройки".

В блоке "Вы и Google" войдите в систему (если вы еще этого не сделали) и активируйте синхронизацию паролей.

Перейдите в раздел "Автозаполнение и пароли" и выберите "Менеджер паролей Google".

Включите опцию "Настройки", чтобы разрешить Chrome автоматически заполнять пароли и предложить сохранить новые пароли при необходимости.

Если эти функции включены, вам будет доступен список всех сохраненных паролей. Для этого просто откройте "Менеджер паролей" в том же меню и прокрутите список паролей. Вы также можете использовать поле поиска для быстрого нахождения нужного пароля.

Для просмотра пароля в виде текста, нажмите на значок глаза в поле пароля. Также доступна возможность копирования пароля в буфер обмена с помощью значка копирования.

Кроме того, вы можете воспользоваться функцией проверки безопасности, нажав на кнопку "Проверить" слева. Это позволит Chrome провести аудит ваших паролей и предупредит вас, если какие-либо из них легко взломать или используются несколько раз.

Если вы хотите вернуть настройки по умолчанию или изменить параметры, выберите "Настройки" в меню. Здесь вы также найдете опции импорта и экспорта паролей, а также управления списком сайтов, для которых Chrome не сохраняет пароли.

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