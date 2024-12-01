В Украине на законодательном уровне предусмотрено, что ветераны труда имеют право на ряд социальных льгот . Эти льготы не связаны с пенсионными выплатами и предоставлены отдельно.

Об этом говорится в законе "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других пожилых людей в Украине" № 3721-XII от 16 декабря 1993 года (редакция от 30 апреля 2022 года).



Условия получения льгот

Для получения льгот необходимо официально приобрести статус ветерана труда.

Основные льготы для ветеранов труда:

Приоритетное право на санаторно-курортное исцеление.

Бесплатное зубопротезирование.

Ежегодное бесплатное медицинское обследование.

Диспансеризация с участием некоторых медицинских специалистов.

Освобождение от земельного налога.

Приоритет в установке домашнего телефона.

Преимущественное право на получение жилой площади (для нуждающихся в улучшении жилищных условий).

Приоритет в выделении земельных участков для строительства, садоводства или огородничества.

Освобождение от платы за землю и другие льготы.

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