Попри побоювання споживачів, тарифи на газ, електроенергію, гарячу воду та опалення у грудні 2024 року залишаться незмінними.

Причиною цього є чинний мораторій на підвищення тарифів, який діє в умовах воєнного стану.

Як пише NV, вартість централізованого опалення для більшості споживачів залишатиметься на рівні минулого року. У Києві, наприклад, мешканці платитимуть 1654,41 грн/Гкал, згідно з даними "Київтеплоенерго". Мораторій на підвищення тарифів продовжуватиме діяти протягом усього опалювального сезону, тож до весни споживачі можуть не хвилюватися про зростання цін на тепло.

Якщо говорити про електроенергію, то з червня 2024 року тариф було підвищено до 4,32 грн/кВт-год, і ця ціна залишатиметься стабільною до кінця квітня 2025 року. Однак споживачі, які використовують електроопалювальні установки, зможуть платити за світло за пільговим тарифом 2,64 грн/кВт-год за споживання до 2000 кВт-год на місяць. Попри це, експерти попереджають про можливе підвищення тарифу до 6,5 грн/кВт-год у майбутньому через зобов’язання перед ЄС у рамках євроінтеграції.

В той же час, ціна на газ для побутових споживачів залишається на рівні 7,96 грн за кубометр для клієнтів "Нафтогазу". Інші постачальники пропонують ціни від 7,7 до 9,9 грн за кубометр.

Вартість холодної води також залишиться без змін у грудні. Питання підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення все ще обговорюється, але остаточних рішень не прийнято.

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