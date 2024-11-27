Несмотря на опасения потребителей, тарифы на газ, электроэнергию, горячую воду и отопление в декабре 2024 останутся неизменными.

Причиной этого является действующий мораторий на повышение тарифов , действующий в условиях военного положения.

Стоимость централизованного отопления для большинства потребителей будет оставаться на уровне прошлого года. В Киеве, например, жители будут платить 1654,41 грн/Гкал, согласно данным "Киевтеплоэнерго". Мораторий на повышение тарифов будет продолжать действовать в течение всего отопительного сезона, так что до весны потребители могут не беспокоиться о росте цен на тепло.

Если говорить об электроэнергии, то с июня 2024 тариф был повышен до 4,32 грн/кВт-ч, и эта цена будет оставаться стабильной до конца апреля 2025 года. Однако потребители, использующие электроотопительные установки, смогут платить за свет по льготному тарифу 2,64 грн/кВт-ч за потребление до 2000 кВт-ч в месяц. Несмотря на это, эксперты предупреждают о возможном повышении тарифа до 6,5 грн/кВт-ч в будущем из-за обязательств перед ЕС в рамках евроинтеграции.

В то же время цена на газ для бытовых потребителей остается на уровне 7,96 грн за кубометр для клиентов "Нафтогаза". Остальные поставщики предлагают цены от 7,7 до 9,9 грн за кубометр.

Стоимость холодной воды останется без изменений в декабре. Вопрос повышения тарифов на водоснабжение и водоотвод все еще обсуждается, но окончательные решения не приняты.

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